В Нальчике стартовала акция «Елочный круговорот»

В Нальчике сегодня стартовала акция «Елочный круговорот»: в разных частях города у жителей принимают хвойные и отправляют их на переработку.
В этом году пункты работают на площадях 400-летия единства с Россией и Абхазии, а также на ул.Шортанова у памятника погибшим комсомольцам и возле ипподрома.
Горожане приносят сюда ели, сосны, пихты, а также отдельные ветки. Организаторы просят заранее снять с деревьев все новогодние украшения.
Сдать новогодние деревья на переработку можно вплоть до 17-го января.
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