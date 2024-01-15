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В Нальчике стартовала акция «Елочный круговорот»

В Нальчике стартовала акция «Елочный круговорот»

15.01.2024 | 15:43
В Нальчике сегодня стартовала акция «Елочный круговорот»: в разных частях города у жителей принимают хвойные и отправляют их на переработку. В этом году пункты работают на площадях 400-летия единства с Россией и Абхазии, а также на ул.Шортанова у памятника погибшим комсомольцам и возле ипподрома. Горожане приносят сюда ели, сосны, пихты, а также отдельные ветки. Организаторы просят заранее снять с деревьев все новогодние украшения. Сдать новогодние деревья на переработку можно вплоть до 17-го января.   https://t.me/vestikbr
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