В Нальчике стартовала акция «Елочный круговорот»

В Кабардино-Балкарии впервые новогодние елки будут утилизированы. Это новая акция, организаторами которой являются столичная мэрия, институт развития города «Платформа» и общественники из «Эко-Нальчик». Теперь можно с пользой применить хвойные деревья, которые выбрасывают после праздников жители республики. Идею поддержали и в «Горзеленхозе». Специалисты хозяйства собираются измельчить хвойные деревья в щепки, а после использовать их при благоустройстве города, в организации экотроп и в вольерах для животных в зоопарке. Сдать ёлки можно в ближайшие два дня: 18-го и 19-го января. В случае большого ажиотажа организаторы обещают акцию продлить и надеются на помощь волонтёров. Адреса экопунктов указаны на портале института развития города «Платформа».