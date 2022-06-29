В Нальчике стартовал всероссийский турнир по тхэквондо “Дети Кавказа”

Поединки на даянге – ковре для проведения боев по тэквондо, уже многие годы не теряют свою зрелищность. На этот раз в Нальчике собрались лучшие из лучших юных мастеров этого вида восточного единоборства.
На турнире “Дети Кавказа” тхэквондисты показывают высокий класс подготовки: и тактической, и технической. Около 80-ти участников – представители Кабардино-Балкарии. Республика – передовой регион по качеству подготовки спортсменов, отмечают в тренерском штабе сборной СКФО. Бойцы представлены в разных категориях.
Такие турниры позволяют выявить самых сильных и талантливых, которые в будущем могут стать мастерами высокого класса, говорят тренеры. Юные бойцы в свою очередь понимают, чтобы стать профессионалом, требуются большая самоотдача, долгие тренировки, целеустремленность и терпение. Анжела Хубулова из Кабардино-Балкарии – уже именитая спортсменка. Она серебряный призер чемпионата Европы, чемпионка России.
Внушительную команду привезли на турнир представители дагестанской школы тхэквондо. На соревнования приехали около 30 спортсменов.
В соревнованиях участвуют и тхэквондисты из Донецкой народной республики. Несмотря на различные трудности, спорт в ДНР развивается, отмечают гости.
На соревнования приехали более 200 спортсменов из 20 регионов России. Участники говорят, и свое мастерство показали, и друзей нашли. Итоги турнира “Дети Кавказа” станут известны сегодня вечером.
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