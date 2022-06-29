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В Нальчике стартовал всероссийский турнир по тхэквондо “Дети Кавказа”

В Нальчике стартовал всероссийский турнир по тхэквондо “Дети Кавказа”

29.06.2022 | 17:40
Поединки на даянге – ковре для проведения боев по тэквондо, уже многие годы не теряют свою зрелищность. На этот раз в Нальчике собрались лучшие из лучших юных мастеров этого вида восточного единоборства. На турнире “Дети Кавказа” тхэквондисты показывают высокий класс подготовки: и тактической, и технической. Около 80-ти участников – представители Кабардино-Балкарии. Республика – передовой регион по качеству подготовки спортсменов, отмечают в тренерском штабе сборной СКФО. Бойцы представлены в разных категориях. Такие турниры позволяют выявить самых сильных и талантливых, которые в будущем могут стать мастерами высокого класса, говорят тренеры. Юные бойцы в свою очередь понимают, чтобы стать профессионалом, требуются большая самоотдача, долгие тренировки, целеустремленность и терпение. Анжела Хубулова из Кабардино-Балкарии – уже именитая спортсменка. Она серебряный призер чемпионата Европы, чемпионка России. Внушительную команду привезли на турнир представители дагестанской школы тхэквондо. На соревнования приехали около 30 спортсменов. В соревнованиях участвуют и тхэквондисты из Донецкой народной республики. Несмотря на различные трудности, спорт в ДНР развивается, отмечают гости. На соревнования приехали более 200 спортсменов из 20 регионов России. Участники говорят, и свое мастерство показали, и друзей нашли. Итоги турнира “Дети Кавказа” станут известны сегодня вечером.   https://t.me/vestikbr
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