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В Нальчике стартовал Всероссийский молодежный юридический форум «ЮрКавказ‑2026»

В Нальчике стартовал Всероссийский молодежный юридический форум «ЮрКавказ‑2026»

08.07.2026 | 13:10
Будущее юриспруденции начинается с тех, кто сегодня только делает первые шаги в профессии.... В Нальчике дали старт Всероссийскому молодёжному юридическому форуму «ЮрКавказ-2026». Его посвятили Году единства народов России. Площадкой форума стал Дом молодежи. Здесь собрались студенты юридических направлений, молодые специалисты, представители власти и профессионального сообщества. В первый день перед участниками выступили эксперты федеральных и региональных ведомств, а также общественных организаций. Каждый спикер представил свою тему. На встрече отметили: правовая грамотность сегодня – не просто знание законов, а умение ими пользоваться. В потоке новых норм обычному человеку сложно сориентироваться. Именно поэтому так важна квалифицированная помощь. Защита прав человека – не только помощь в конкретной ситуации, но и отстаивание принципов справедливости. О том, почему это важно в масштабах страны и мира, говорили на форуме. От глобальных принципов – к практической стороне права. Своим взглядом на то, какими должны быть законы, поделился руководитель Управления минюста России по КБР. Интерес к форуму проявили десятки студентов. Каждый пришел со своей целью – узнать больше о профессии, познакомиться с экспертами и получить ответы на вопросы. Форум «ЮрКавказ-2026» продлится три дня. В программе – мастер-классы, практические занятия, встречи с экспертами и обсуждение современных вызовов юридической профессии. Завершится проект вручением сертификатов участникам.   https://t.me/vestikbr
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