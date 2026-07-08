В Нальчике стартовал Всероссийский молодежный юридический форум «ЮрКавказ‑2026»

Будущее юриспруденции начинается с тех, кто сегодня только делает первые шаги в профессии.... В Нальчике дали старт Всероссийскому молодёжному юридическому форуму «ЮрКавказ-2026». Его посвятили Году единства народов России.
Площадкой форума стал Дом молодежи. Здесь собрались студенты юридических направлений, молодые специалисты, представители власти и профессионального сообщества. В первый день перед участниками выступили эксперты федеральных и региональных ведомств, а также общественных организаций.
Каждый спикер представил свою тему. На встрече отметили: правовая грамотность сегодня – не просто знание законов, а умение ими пользоваться. В потоке новых норм обычному человеку сложно сориентироваться. Именно поэтому так важна квалифицированная помощь.
Защита прав человека – не только помощь в конкретной ситуации, но и отстаивание принципов справедливости. О том, почему это важно в масштабах страны и мира, говорили на форуме.
От глобальных принципов – к практической стороне права. Своим взглядом на то, какими должны быть законы, поделился руководитель Управления минюста России по КБР.
Интерес к форуму проявили десятки студентов. Каждый пришел со своей целью – узнать больше о профессии, познакомиться с экспертами и получить ответы на вопросы.
Форум «ЮрКавказ-2026» продлится три дня. В программе – мастер-классы, практические занятия, встречи с экспертами и обсуждение современных вызовов юридической профессии. Завершится проект вручением сертификатов участникам.
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