В Нальчике стартовал семнадцатый сезон республиканского молодежного проекта «Куначество»

Традиции дружбы и гостеприимства оживают вновь: в Нальчике открыли семнадцатый сезон республиканского молодёжного проекта «Куначество».
Алихан Князев из села Герменчик на неделю отправился в гости к Ульбашевым из Черекского района. Всего в «Куначестве» участвуют 18 семей. Одни принимают гостей у себя, другие отправляются в поездку. Но главное – после завершения проекта дружба не заканчивается. Многие участники прошлых лет до сих пор общаются, а их семьи стали близкими. Алихан рассказывает, почему для него так важно участвовать в межнациональной программе.
Куначество – древняя кавказская традиция: два человека становятся названными братьями и берут на себя обязательства поддерживать и защищать друг друга. Проект стартовал как небольшой эксперимент, но постепенно расширился.
Проект специально проводят во время учебного года. Кунаки вместе посещают школьные занятия и знакомятся со сверстниками, знакомятся с традициями и бытом другого народа. На торжественном открытии участникам зачитали Кодекс кунака – 17 правил, которые они должны соблюдать.
Раньше куначество помогало преодолевать межэтнические барьеры. Кунаки защищали друг друга, помогали в строительстве домов, в свадьбах, в торговле. Иногда отношения передавались по наследству – дети кунаков тоже становились кунаками. В богатых домах даже существовала специальная комната – кунацкая, где принимали гостей. Сегодня эти традиции возвращаются. Проект «Куначество» – не просто дань прошлому, а живой механизм воспитания молодежи в духе уважения к другим народам.
Торжественное открытие завершили концертом. Для гостей выступили народные коллективы и заслуженные артисты республики. Ровно через неделю участники проекта снова встретятся в этом же зале, чтобы подвести итоги и рассказать, чему их научило «Куначество».
