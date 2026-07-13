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В Нальчике стартовал проект о поэтах Кабардино‑Балкарии

В Нальчике стартовал проект о поэтах Кабардино‑Балкарии

13.07.2026 | 14:20
Прикоснуться к литературному наследию прямо в городе… Жители и гости Нальчика получили возможность ближе познакомиться с поэтами Кабардино-Балкарии. По инициативе республиканского Союза писателей, при поддержке столичной мэрии и арт-зала «Платформа» на остановочных комплексах появились стихи классиков кабардинской и балкарской литературы. Теперь, ожидая транспорт на остановках на проспекте Шогенцукова, улицах Головко, Канукоева, Ашурова, Кирова, Профсоюзной и Марко Вовчок люди могут видеть перед собой строки Алима Кешокова, Кайсына Кулиева, Танзили Зумакуловой, Инны Кашежевой, Али Шогенцукова, Керима Отарова. Произведения народных поэтов Кабардино-Балкарии украшают городские пространства, привнося в повседневную суету нотки высокой поэзии, подчеркивают авторы идеи. Это воспитывает в людях патриотизм, любовь к Родине, напоминает о героях и красоте родного края через поэтическое слово.   https://t.me/vestikbr
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