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В Нальчике стартовал показ фильмов на Международном кинофестивале «Кабардино-Балкария-2023»

В Нальчике стартовал показ фильмов на Международном кинофестивале «Кабардино-Балкария-2023»

27.06.2023 | 15:48
Сегодня стартовал показ фильмов на Международном кинофестивале «Кабардино-Балкария-2023». Их могут увидеть все желающие в Нальчике в Государственном концертном зале. В 14 часов началась демонстрация драмы «Огород» режиссера Ларисы Садиловой. В 16-ть можно увидеть картину «Нюнберг» по мотивам книги Александра Звягинцева «На веки вечные». В шесть вечера в ГКЗ покажут  киргизскую ленту «Продается дом». А   Кабардинском театре специальные гости фестиваля проведут мастер-классы для тех, кто интересуется режиссурой и актерским искусством.  Начало занятий в 16 часов. Добавлю, что завершится фестиваль 29 июня. За это время в Нальчике представят больше десятка киноработ российских и зарубежных авторов.   Вход свободный.  
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