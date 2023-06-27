В Нальчике стартовал показ фильмов на Международном кинофестивале «Кабардино-Балкария-2023»

Сегодня стартовал показ фильмов на Международном кинофестивале «Кабардино-Балкария-2023». Их могут увидеть все желающие в Нальчике в Государственном концертном зале. В 14 часов началась демонстрация драмы «Огород» режиссера Ларисы Садиловой. В 16-ть можно увидеть картину «Нюнберг» по мотивам книги Александра Звягинцева «На веки вечные». В шесть вечера в ГКЗ покажут киргизскую ленту «Продается дом». А Кабардинском театре специальные гости фестиваля проведут мастер-классы для тех, кто интересуется режиссурой и актерским искусством. Начало занятий в 16 часов. Добавлю, что завершится фестиваль 29 июня. За это время в Нальчике представят больше десятка киноработ российских и зарубежных авторов. Вход свободный.