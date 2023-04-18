В Нальчике стартовал муниципальный конкурс молодых учителей

Церемонию провели в Центре образования «Успех».
Главная цель состязания – найти наиболее успешных начинающих специалистов, поощрить их за профессиональные достижения, распространить наиболее удачный опыт и в целом – повысить качество обучения и воспитания.
В зале собрались работники школ и учреждений допобразования города. Конкурс «Открытие» не проводили несколько лет, однако практику решили возобновить – в честь Года педагога и наставника, которым объявлен 2023-й.
На победу претендуют 16 участников. Стаж работы каждого – не больше трех лет. Впереди – испытания на профессиональную компетентность и, несомненно, заслуженные победы.
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