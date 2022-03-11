В Нальчике стартовал муниципальный этап конкурса "Учитель года-2022"

Накануне в Нальчике стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022». Продлится он до 24 марта. По традиции площадкой для проведения конкурса стало образовательное учреждение, которое представлял прошлогодний победитель. В этом году конкурсное мероприятие состоится на базе 33 нальчикской школы, где свои профессиональные навыки за звание лучшего педагога столицы республики продемонстрируют 10 учителей городских школ. Это учителя математики, биологии, географии, начальных классов, английского языка, физики, информатики и ИКТ. Конкурс включает в себя 3 тура. Первый - состоялся заочно, второй и третий пройдут очно. Они состоят из 5 этапов: проведение открытого урока, методического семинара, классного часа, мастер-класса и публичное выступление.