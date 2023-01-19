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В Нальчике стартовал чемпионат Северо-Кавказского округа войск Росгвардии по рукопашному бою

В Нальчике стартовал чемпионат Северо-Кавказского округа войск Росгвардии по рукопашному бою

19.01.2023 | 22:59
Росгвардейцы Кабардино-Балкарии представят Северный Кавказ на всероссийском ведомственном чемпионате по рукопашному бою. Об этом стало известно сегодня в Нальчике. В столице республики провели окружной этап турнира. В нем участвовали 10 команд от войсковых соединений и территориальных управлений Росгвардии. В командах – мастера спорта России и обладатели различных разрядов. В течение дня сотрудники боролись за звание лучшего в своих весовых категориях, а их всего шесть, и в каждой победителями стали представители Кабардино-Балкарии. Теперь они отправятся в Нижний Новгород, где в начале февраля состоится заключительный этап чемпионата России среди росгвардейцев.   https://t.me/vestikbr
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