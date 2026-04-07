В Нальчике стартовал чемпионат России по футболу среди взрослых команд третьей лиги. Участвуют в турнире коллективы из Южного и Северо-Кавказского округов.
Открыли первый тур команды футбольной школы Нальчик и «Родник Псынадаха». Игроки демонстрировали высокий темп, жесткую борьбу в центре поля и опасные моменты у ворот. Каждая из сторон стремилась открыть счет, но защита и вратари действовали надежно. Матч запомнился динамикой и желанием футболистов показать максимум на старте сезона. Впереди у команд долгий путь – Игры чемпионата продлятся до октября.
