В Нальчике стартовал чемпионат России по боксу.

Более 300 бойцов из разных регионов страны сегодня начали борьбу за победу в юниорском первенстве России. Поединки будут проходить в течении пяти дней на арене спорткомплекса «Гладиатор» в столице Кабардино-Балкарии. Один из главных мотивов завоевать титул чемпиона – это возможность выступать в составе национальной сборной. Кроме того, лучших на ринге ждут денежные премии. Призовой фонд в этом году весьма солидный, сообщает Федерация бокса России. Победителям вручат по 300 тысяч рублей, серебряные призеры в качестве награды получат по 200 тысяч и, наконец, обладатели бронзы будут удостоены 100 тысяч рублей. Финальные поединки во всех 10 весовых категориях пройдут в «Гладиаторе» 15 декабря.