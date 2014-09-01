В Нальчике спасатели устраняют последствия стихии





В столице республики устраняют последствия стихии. Сейчас на месте работают представители коммунальных служб. Частный дом на углу Кешокова-Пачева выглядит удручающе: всюду оборванные электропровода, ветки, остатки кровли. Накануне, в самый пик стихии, сюда «прилетела» крыша с соседнего госучреждения. Нальчик прошлой ночью был частично отключен от электричества. Причина – рухнувшие деревьях, которые повредили провода. И если подачу света восстанавливали с ночи, то рухнувшие стволы придется вывозить еще не один день. Особо сильно стихия разгулялась в микрорайонах «Горный», «Александровка», а также в центральной части города. В одном из дворов на улице Ватутина ветер повалил деревья, два из них упали на жилой дом, одно – на машину, к счастью, никто не пострадал. По словам главного специалиста Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г.Нальчика Магомеда Казиева, работы начаты со вчерашней ночи, с 10 часов ночи, как только поступили первые сигналы и продолжаются в круглосуточном режиме. С утра уже примерно половина из установленных фактов устранена, но еще многое предстоит сделать. Сейчас остаются обесточенными около 10 объектов, рассказали в мэрии. Это участки улиц Кирова, Головко, Туполева, где были повреждены опоры электропередачи. Представители администрации Нальчика отмечают, что все службы жизнеобеспечения задействованы в полную силу – устраняют последствия стихии.