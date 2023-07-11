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В Нальчике создают основание Сиреневого бульвара

В Нальчике создают основание Сиреневого бульвара

11.07.2023 | 08:32
Новое место отдыха собираются открыть в Пятом микрорайоне ближайшей осенью. За него проголосовали горожане, когда выбирали территорию, которую предстоит благоустроить в нынешнем году. До сих пор здесь не было фонарей и хаотично росли деревья. По программе формирования комфортной городской среды аллея обретет новый облик. Ее главным украшением станут кусты сирени, однако прежнюю растительность постараются сохранить, насколько это возможно. Благоустраивать общественную территорию начали в апреле. Пригласить горожан сюда на прогулку планируют в ноябре.   https://t.me/vestikbr
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