В Нальчике создали стихийный мемориал в память о погибших в Казани





«Казань, Кабардино-Балкария с вами…» Сегодня утром в Нальчике на площади перед Музыкальным театром возник импровизированный мемориал: люди несут сюда цветы и зажигают свечи – в память о погибших в гимназии в столице Татарстана. На площади – представители трудовых коллективов и силовых структур, общественных и молодежных объединений, учащиеся, студенты, преподаватели. Жители республики выражают соболезнования родным и близким тех, чья жизнь трагически оборвалась. Трагедия в 175-й казанской гимназии произошла накануне утром. Вооруженный 19-летний студент ворвался в учебное заведение и открыл там стрельбу. В больницах сейчас находятся 20 детей и трое взрослых. Сегодня в Татарстане – День траура: состоялись похороны погибших.