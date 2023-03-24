Несмотря на антироссийские санкции, промышленность республики в прошлом году развивалась эффективно, отметил, выступая перед депутатами, руководитель профильного министерства Шамиль Ахубеков. Основной показатель, характеризующий работу отрасли – индекс промышленного производства, – составил 102 процента.
Больше всего продукции получили при изготовлении кожаных, резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования и мебели… Удалось увеличить поступления в Гарантийный фонд, который выступает поручителем представителей малого и среднего бизнеса перед банками.
Для улучшения инвестиционного климата взаимодействуют с Российским фондом развития промышленности, компанией «Кавказ.РФ», республиканской Корпорацией развития, сказал Шамиль Ахубеков. В Нальчике создадут индустриальный парк, где будут работать сразу несколько текстильных предприятий.
Среди самых крупных инвестиционных проектов – запуск Тырныаузского комбината по переработке вольфрама и молибдена. Объект активно строят. Законодатели считают, что уже сейчас нужно готовить кадры для нового предприятия.
Что касается подготовки специалистов в целом, то многие предприятия за свой счет обучают сотрудников, отметил Шамиль Ахубеков. Министр добавил, что расширять производство намерен Чегемский стекольный завод. Сейчас здесь готовят к запуску новую печь. По итогам обсуждения депутаты сформулировали свое видение, как следует развивать республиканской промышленности.
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