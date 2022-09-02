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В Нальчике создадут индустриально-технический парк креативных индустрий

В Нальчике создадут индустриально-технический парк креативных индустрий

02.09.2022 | 16:33
В Нальчике создадут индустриально-технический парк креативных индустрий. Он поможет развиваться IT-организациям, которые в результате выведут на рынок новые высокотехнологичные услуги. Проект соглашения между компанией “Кавказ.РФ” и правительством республики по реализации идеи сегодня одобрили на заседании кабинета министров. Всего в повестке дня было около десятка вопросов. Среди них – цифровизация отраслей экономики и госуправления Кабардино-Балкарии; помощь гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, улучшение дорожной инфраструктуры в муниципалитетах. Субсидию из республиканского бюджета на эти цели в 22-м году получит Баксан. Руководитель регионального главка МЧС Михаил Надежин говорил о том, что жителей горных территорий нужно целенаправленно обучать. Они должны четко знать, как действовать, если столкнутся с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера. Кабинет министров поддержал предложение.
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