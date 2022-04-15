В Нальчике создадут детско-молодежный спортивный кластер

Глава КБР Казбек Коков дал старт строительству ледового дворца в Нальчике. На строительную площадку, расположенную на улице 2-й Таманской дивизии, сегодня впервые заехала техника, и начались работы. Здесь же состоялась презентация проекта ледового дворца - первого объекта будущего детско-молодежного спортивного кластера, который планируют построить в столице республике в течение трех лет. Министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков представил план ледового дворца - физкультурно-оздоровительного комплекса для зимних видов спорта и крытого катка с искусственным льдом. Комплекс рассчитан на пребывание 317 зрителей и 77 спортсменов. Его общая площадь превысит 4 тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании будут размещены администрация, помещения для спортинвентаря, раздевалки. Новый ФОК строится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Его завершение намечено на в 2023 год. Казбек Коков отметил: «Это первый такой объект в Кабардино-Балкарии. В ледовом дворце можно будет проводить масштабные соревнования республиканского и межрегионального уровней. Здесь будут заниматься командными видами спорта, такими как хоккей, керлинг, фигурное катание. Спорт объединит и укрепит нашу молодежь, это еще и здоровый образ жизни». Глава местной администрации г.о.Нальчик Таймураз Ахохов рассказал, что детско-молодежный спортивный кластер будет создан на территории вдоль набережных реки Нальчик в районе улиц 2-й Таманской дивизии, Хужокова, Владикавказского шоссе и Осетинской. Будут благоустроены набережные по обоим берегам реки Нальчик — уже заключен муниципальный контракт на проведение работ. Парковая зона будет благоустроена на площади более ста тысяч квадратных метров. Работы включают устройство тротуаров, игровых площадок, освещения, зон воркаута, установку скамеек, на протяжении всей набережной будут установлены питьевые фонтанчики. В планах этого года - благоустройство набережной по Хужокова от Осетинской до Идарова с велосипедной дорожкой протяженностью 1 580 метров. Глава республики поручил проработать проект строительства дополнительных мостовых сооружений для соединения набережных, чтобы жителям было удобнее посещать спортивные объекты. До конца года по инициативе Российской федерации баскетбола и при поддержке ПСБ-банка на территории кластера появится современная баскетбольная площадка, отвечающая требованиям для проведения официальных соревнований. Общая площадь баскетбольной площадки составит почти 4 тысячи квадратных метров. Муниципалитет окажет инвестору инфраструктурную поддержку. Дорога будет проведена и к футбольному полю рядом с «Солнечным городом». Как пояснил Таймураз Ахохов, футбольная команда городского округа стала призером на всероссийских соревнованиях, и теперь в Нальчике будут проводиться межрегиональные матчи, а дорожная инфраструктура к игровому полю — одно из требований организаторов. Также на территории кластера в 2023 году планируется построить поле для игры в регби площадью 7 тысяч квадратных метров. Объект включен в кластер по просьбе республиканской команды по регби, которая участвует в соревнованиях общероссийского уровня, занимает призовые места и нуждается в своем поле для тренировок. На 2023 год намечено и начало строительства детского спортивно-развлекательного центра «Тритон» площадью больше 6 тысяч квадратных метров, а также детского парка с аттракционами и спортивными сооружениями, с обучающим «парком профессий» и концертной площадкой. Казбек Коков отметил, что создание детско-молодежного спортивного кластера направлено на развитие городского округа, повышение доступности социальных объектов для жителей многоквартирных домов, Вольного Аула, это важно и в плане перпективы развития микрорайона «Восточный». Презентация проекта будущего спортивного кластера в Нальчике была проведена с участием ведущих архитекторов республики. В разговоре была затронута и тема капитального ремонта и благоустройства главных улиц столицы республики, в том числе проспекта Ленина. По предложению Казбека Кокова, Союз архитекторов КБР представит свои предложения по архитектурному облику города, которые будут рассмотрены на градосовете. Глава республики поручил организовать онлайн-опрос жителей Нальчика по поводу предстоящих преобразований. Также Казбек Коков поручил проработать вопросы комплексного ремонта дороги по улице 2-й Таманской дивизии и строительства подъездных путей к Ледовому дворцу и другим спортивным объектам кластера.