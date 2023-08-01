В Нальчике сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 1 августа 2023 года примерно в 10 часов 30 минут, на ул. Калинина в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики при движении рейсового автобуса «ЛИАЗ-5292», осуществляющего перевозки городского сообщения, из салона выпала 78-летняя пассажирка. За рулем автобуса находился 44-летний житель г. Нальчика. По предварительным данным, двери пассажирского транспорта во время движения были открыты. В результате происшествия пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована в лечебное учреждение. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, прокуратура и сотрудники СУ СК России по КБР. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).