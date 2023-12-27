В Нальчике сотрудникам управления МЧС вручили ключи от новых автомобилей

Четыре автоцистерны и два автобуса… Сегодня в Нальчике сотрудникам регионального управления МЧС вручили ключи от новых автомобилей.
Встречу начали с возложения цветов к памятнику пожарным, который установлен на территории ведомства. А после начальник управления МЧС Михаил Надежин поздравил собравшихся с профессиональным праздником и передал ключи от транспорта сотрудникам, которые трудятся в Нальчике и Прохладном.
Главное предназначение цистерн – доставить четыре тонны воды к месту возгорания и обеспечить ликвидацию пожара. Благодаря мощным насосам, можно заполнить емкость из открытого водоема, и все это – за несколько минут.
Также Михаил Надежин вручил сегодня ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам службы и адресовал им слова признательности. Группе специалистов были присвоены очередные звания. В конце встречи состоялся концерт, в котором участвовали популярные артисты республики.
