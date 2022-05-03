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В Нальчике состоялся вечер памяти Султана Теуважева

В Нальчике состоялся вечер памяти Султана Теуважева

03.05.2022 | 18:33
Выдающийся режиссер, заслуженный деятель искусств России, Султан Теуважев родился в 1932-м. Детство пришлось на пору Великой Отечественной. Сценой он увлекся еще в школьные годы. Поступил в ГИТИС и во второй половине 50-х вернулся на родину дипломированным режиссером. Работал во всех республиканских театрах. Последние 20 лет жизни руководил творческим процессом в Русской драме. Султан Теуважев поставил больше 150 спектаклей. Брался за великую классику и искрометные комедии. Многие постановки получили признание не только в Кабардино-Балкарии, но и за ее пределами. Они становились репертуарными и не сходили со сцены десятилетиями. О некоторых из них напомнила выставка, где представили костюмы и афиши спектаклей, которые создал человек-эпоха. Режиссер дал многим поколениям артистов путевку в профессию. Всякий раз, услышав похвалу в свой адрес, смущался и говорил: «Одобрения достоин весь коллектив». Эта фраза, которую Султан Теуважев пронес через всю свою жизнь.
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