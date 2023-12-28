В Нальчике состоялся творческий вечер памяти Салиха Гуртуева

В фойе Балкарского госдрамтеатра развернулась выставка, посвященная Салиху Гуртуеву – в честь 85-летия со дня рождения… Он написал больше 20-ти книг, в которые включил поэтические и прозаические произведения. Переводил труды великих авторов: именно его словами звучат на балкарском стихи Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Маяковского, Есенина, Евтушенко…
Салих Гуртуев перевел на родной язык поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», калмыцкий эпос «Джангар», составил и издал «Антологию кабардинской поэзии» на балкарском.
Салих Гуртуев возглавлял Клуб писателей Кавказа, был народным поэтом Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии… Председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накастоев отметил: благодаря в том числе общественной и литературной деятельности Гуртуева, сохраняются плодотворные творческие связи между жителями Северного Кавказа.
Хаваш Накастоев и народный поэт Ингушетии Раиса Дидигова выполнили почетную миссию – передали сыну поэта Расулу Гуртуеву высшую награду Ингушетии – орден «За заслуги». Указ о награждении был подписан в ноябре. В этот вечер прозвучали песни на стихи человека, который ушел навсегда летом 2020-го. Но его строки по-прежнему живы в душах тех, кто интересуется настоящей поэзией.
https://t.me/vestikbr