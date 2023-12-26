В Нальчике состоялся творческий вечер памяти Лиуана Губжокова

26.12.2023 | 16:27
В фойе Кабардинского театра – фотографии и книги. Их подготовили сотрудники Национальной библиотеки. Выставка позволяет хотя бы отчасти узнать, каким был поэт и писатель Лиуан Губжоков. Уже со сцены – рассказ о человеке, который оставил глубокий след сердцах людей. Звучала и проза, и стихи… Автор родился в 37-м в Жемтале. Трудился корректором в типографии. Работал в библиотеке… Его произведения стали появляться на страницах республиканских газет в 50-х. А первый сборник – «Волны Черека» – вышел в свет в 61-м. Благодаря стихам, Лиуан Губжоков познакомился с будущей супругой. Он подарил не только книгу – свое сердце… Таким он был человеком – с открытой душой, искренним и преданным. Источником вдохновения становилась сама жизнь, а его строки легко ложились на музыку и превращались в песни – о природе и любви, о Родине и матери… Их и сегодня с удовольствием слушают зрители. Заслуженному работнику культуры республики было немного за 50, когда его не стало. И по сей день Лиуана Губжокова называют самым тонким лириком среди поэтов его поколения. А еще его знают как автора рассказов для детей, которые учат вдумчиво относиться к жизни.   https://t.me/vestikbr
