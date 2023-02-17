В Нальчике состоялся телемарафон в поддержку участников СВО из Кабардино-Балкарии

4 часа прямого эфира… Благотворительный концерт в музтеатре собрал зрителей не в зале, а у экранов телевизоров. Транслировали его на республиканских телевидении и радио. Со сцены к жителям обратился министр культуры Мухадин Кумахов.
Телемарафон провели в поддержку наших земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Так Кабардино-Балкария присоединилась к акции Общероссийского народного фронта “Всё для Победы!”.
В программе – выступления известных артистов и творческих коллективов республики. Во время концерта шел сбор средств. На экранах ТВ был указан QR-код, пройдя по которому можно было присоединиться к акции. Как сообщили в региональном отделении ОНФ, в итоге собрали 327 тысяч рублей. Их направят на нужды участников СВО.
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