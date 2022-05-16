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В Нальчике состоялся республиканский форум серебряных волонтеров

В Нальчике состоялся республиканский форум серебряных волонтеров

16.05.2022 | 15:58
Бумагу, которая уже не нужна, измельчают, замачивают и делают новые листы. А уже из них создают самые разнообразные открытки. На республиканском форуме серебряных волонтеров «Молоды душой» участники получают положительные эмоции от совместного творчества. А по соседству в это же время проходит мастер-класс по изготовлению так называемых «экологических сумок». Здесь тоже используют материалы, бывшие в употреблении, – клеенку, мешки. Елена Разумова на таком мастер-классе впервые. Говорит: не вступи она в ряды серебряных волонтеров, упустила бы многое. Форум волонтеров в возрасте 55+ проходил в Ресурсном центре развития волонтерства в течение двух дней. За это время участники не только участвовали в мастер-классах и тренингах, но и прослушали лекции по развитию бизнеса и туризма. Сегодня серебряных волонтеров в Кабардино-Балкарии больше 300 человек, тогда как поначалу было около полусотни. Сами активисты констатируют: движение зрелых людей, готовых совместно приносить пользу обществу, набирает все большую популярность.
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