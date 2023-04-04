В Нальчике состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки»

К участию приглашают детей сотрудников этого ведомства, а также других госструктур. Возможность показать свои таланты также получают воспитанники детских домов и школ-интернатов. На сцену выходили около 20 исполнителей с музыкальными, танцевальными и вокальными номерами.
Их возраст – от семи до 16 лет. Артистов разделили на две возрастные группы. Зал был полон и тепло приветствовал каждого претендента на победу. Выступали в основном с патриотическими композициями. Посвящали их России и Кабардино-Балкарии.
Конкурс проходил в трех номинациях: «Вокал», «Исполнительское мастерство» и «Хореография». Награды лучшим вручили в каждой возрастной группе. Победители могут участвовать в следующем этапе конкурса – в Москве.
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