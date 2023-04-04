home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки»

В Нальчике состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки»

04.04.2023 | 09:22
К участию приглашают детей сотрудников этого ведомства, а также других госструктур. Возможность показать свои таланты также получают воспитанники детских домов и школ-интернатов. На сцену выходили около 20 исполнителей с музыкальными, танцевальными и вокальными номерами. Их возраст – от семи до 16 лет. Артистов разделили на две возрастные группы. Зал был полон и тепло приветствовал каждого претендента на победу. Выступали в основном с патриотическими композициями. Посвящали их России и Кабардино-Балкарии. Конкурс проходил в трех номинациях: «Вокал», «Исполнительское мастерство» и «Хореография». Награды лучшим вручили в каждой возрастной группе. Победители могут участвовать в следующем этапе конкурса – в Москве.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных