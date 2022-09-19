В Нальчике состоялся праздничный концерт в честь Дня Адыгов

Организовала его Международная Черкесская ассоциация. В качестве почетных гостей на творческом вечере побывали спикер парламента Татьяна Егорова и премьер Алий Мусуков.
Перед началом программы посетителям предложили посмотреть выставку картин Национального музея. На ней представили работы Анатолия Жилова, Руслана Цримова, Асланби Жерештиева… Экспозиция рассказывала об истории и культуре адыгского народа. Со сцены гостей приветствовал президент МЧА Хаути Сохроков.
Хаути Сохроков подчеркнул, сохранение культуры, языка и традиций адыгского народа особенно среди молодежи – важный шаг в развитии республики.
Перед зрителями в этот вечер выступили известные артисты Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Для жителей и гостей республики звучали как народные, так и современные песни на кабардинском, балкарском и русском языках. А юные дарования танцевальных ансамблей “Шагди” и “Звездочка” не оставили равнодушными никого.
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