В Нальчике состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию КБР

“Нальчик – город мой любимый” - концертная программа под таким названием состоялась сегодня в столице республики в сквере на ул.Кадырова. Посвятили ее столетию Кабардино-Балкарии. Перед жителями микрорайона “Искож” выступили воспитанники городского Центра детского творчества “Эрудит”. Вокальным творческим объединением здесь руководит заслуженная артистка республики Ирина Даурова. Подготовили не только песни, но и хореографические композиции. На площадке собрались десятки жителей соседних домов. Они с удовольствием подпевали и аплодировали юным артистам. Некоторые даже сами решили станцевать.