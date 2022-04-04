home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике состоялся патриотический митинг

В Нальчике состоялся патриотический митинг

04.04.2022 | 16:06
Митинг в поддержку решений президента России Владимира Путина и Вооруженных сил нашей страны провели на площадке перед Аграрным университетом. Здесь собрались представители органов власти и общественных организаций, преподаватели и студенты, юнармейцы и кадеты – люди разных поколений. Участники митинга держали в руках флаги России и Кабардино-Балкарии, плакаты с лозунгами «Зa мир!», «Зa армию!», «За президента!». Высказались и представители молодежи – выразили свою поддержку политике президента и российской армии. На площадке перед Аграрным университетом прозвучали также песни, посвященные Родине.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных