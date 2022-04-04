В Нальчике состоялся патриотический митинг

Митинг в поддержку решений президента России Владимира Путина и Вооруженных сил нашей страны провели на площадке перед Аграрным университетом. Здесь собрались представители органов власти и общественных организаций, преподаватели и студенты, юнармейцы и кадеты – люди разных поколений. Участники митинга держали в руках флаги России и Кабардино-Балкарии, плакаты с лозунгами «Зa мир!», «Зa армию!», «За президента!». Высказались и представители молодежи – выразили свою поддержку политике президента и российской армии. На площадке перед Аграрным университетом прозвучали также песни, посвященные Родине.