В Нальчике состоялся общереспубликанский слет «Детей войны»

Главная его цель – оказать всестороннюю поддержку людям, которые родились с 1928 по 45 год. Тех, кто имеет статус «детей войны», в республике сегодня чуть больше 30-ти. Это представители самых разных муниципалитетов. Их пригласили в Государственный концертный зал и вручили памятные медали. Здесь же состоялся концерт: выступили артисты государственной филармонии. Симфонический оркестр исполнил несколько произведений 40-х годов. Сами «дети войны» поделились с нашей съемочной группой воспоминаниями из далекого детства.