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В Нальчике состоялся общереспубликанский слет «Детей войны»

В Нальчике состоялся общереспубликанский слет «Детей войны»

22.06.2023 | 22:15
Главная его цель – оказать всестороннюю поддержку людям, которые родились с 1928 по 45 год. Тех, кто имеет  статус «детей войны», в республике сегодня  чуть больше 30-ти. Это представители самых разных муниципалитетов. Их пригласили в Государственный концертный зал и вручили памятные медали. Здесь же состоялся концерт: выступили   артисты государственной филармонии. Симфонический оркестр исполнил  несколько произведений 40-х годов. Сами «дети войны» поделились с нашей съемочной группой воспоминаниями из далекого детства.
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