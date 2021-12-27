В Нальчике состоялся новогодний блиц-турнир по шахматам

В интеллектуальной игре принимали участие двадцать человек. В профильной Федерации отмечают: шахматы снова становятся популярны. Сейчас из более чем двух тысяч занимающихся этим видом в республике почти 80 процентов - это дети. Блиц-игра проводится по определенной схеме: одиннадцать партий с контролем пять минут и плюс добавление три секунды на каждый ход. За этот период надо постараться выиграть как можно больше партий за минимальное время. По результатам игр чемпионом стал Алим Дикинов. На втором и третьем местах - Резуан Шомахов и Альберт Долов.