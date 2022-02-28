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В Нальчике состоялся молодежный флешмоб в поддержку жителей ДНР и ЛНР

В Нальчике состоялся молодежный флешмоб в поддержку жителей ДНР и ЛНР

28.02.2022 | 15:35
Железнодорожный вокзал Нальчика. В течение трех дней он был площадкой для уникального музея на колесах - «Поезда Победы». Провести флешмоб в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик представители молодежи Кабардино-Балкарии решили именно здесь. Работу «Поезда Победы» обеспечивают волонтеры. Посетителей музея много, но найти пару свободных минут для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию тоже важно. Молодежь Кабардино-Балкарии хочет видеть своё будущее в мирном ключе. И то, что порой для достижения этого самого мира необходимо принимать непростые решения, многие понимают.
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