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В Нальчике состоялся митинг, посвященный годовщине ввода советских войск в Афганистан

В Нальчике состоялся митинг, посвященный годовщине ввода советских войск в Афганистан

26.12.2022 | 16:03
Накануне в России отметили 43 годовщину ввода советских войск в Афганистан. В Нальчике у мемориала воинам-интернационалистам состоялся митинг. В Ореховой роще собрались ветераны боевых действий, родные погибших воинов-интернационалистов, представители органов власти и общественных организаций. За весь период афганского конфликта – а длился он больше девяти лет – из Кабардино-Балкарии выполнять интернациональный долг отправились больше тысячи восьмисот человек. На афганской земле сложили головы 54 жителя республики. Больше 400 ветеранов ушли из жизни после окончания конфликта – от полученных ранений. Память павших почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.   https://t.me/vestikbr
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