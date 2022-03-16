В Нальчике состоялся круглый стол, направленный на профилактику экстремизма в молодежной среде

Накануне в Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы состоялся круглый стол, направленный на профилактику экстремизма в молодежной среде, организованный по инициативе Министерства по делам национальностей и общественным проектам КБР в рамках реализации Государственной программы КБР «Профилактика экстремизма и терроризма в Кабардино-Балкарской Республике». В работе круглого стола приняли участие ректор Северо-Кавказского исламского университета им. имама Абу Ханифы Ш.Ю. Чочаев, министр по делам национальностей и общественным проектам КБР А.В. Курашинов, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Прокуратуры КБР И.Л. Багова, председатель правления Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, локальных и военных конфликтов» Т.Л. Тхагалегов и руководитель некоммерческой организации «Фонд развития боевых искусств Кабардино-Балкарии» М.Ю. Казиев. В рамках мероприятия обсуждались вопросы предупреждения и профилактики распространения экстремистской идеологии в обществе, необходимости повышения уровня теологического образования, выступающие говорили о противодействии фейковой информации в сети Интернет, в частности направленной на дискредитацию вооруженных сил РФ в период проведения специальной военной операции на территории Украины. Представитель правоохранительных органов предостерегла студентов от необдуманных публикаций и комментариев, которые могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность. Выступающие единодушно отметили, что в текущей ситуации молодым людям крайне важно осознавать происходящее, подвергать все внутренней оценке и думать о последствиях тех или иных действий. В завершение круглого стола Т.Л. Тхаголегов вручил старшим преподавателям университета А. Пшихачеву и М. Сабанчиеву благодарности Союза ветеранов Афганистана, локальных и военных конфликтов за духовно-нравственное, религиозное и патриотическое воспитание молодежи КБР. В мероприятии приняло участие 40 человек.