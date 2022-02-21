В Нальчике состоялся конкурс чтецов «Язык родной, поведай нам слова…»

«Язык родной, поведай нам слова…» Конкурс чтецов под таким названием состоялся сегодня в Нальчике в Республиканской детской библиотеке. Посвятили его Международному дню родного языка, который отмечают сегодня. На праздник собрались школьники столицы республики. Состязания провели в нескольких возрастных категориях. Участники конкурса обратились к творчеству Бекмурзы Пачева и Кязима Мечиева, Алима Кешокова и Кайсына Кулиева, других авторов. Ребята читали стихи на кабардинском, балкарском, русском и даже на кумыкском языках. Лучших чтецов определило жюри. Победителям вручили грамоты и подарки на память.