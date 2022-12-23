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В Нальчике состоялся кадетский новогодний бал

В Нальчике состоялся кадетский новогодний бал

23.12.2022 | 10:57
«Ваше величество вальс»… В Нальчике состоялся кадетский новогодний бал. Организовало его республиканское представительство Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил, притом впервые. На танцевальную площадку вышли около 50 пар. Среди выступавших – воспитанники кадетских классов из Баксанского, Терского, Прохладненского, Черекского районов и из Нальчика. На балу провели и конкурс – на лучшее исполнение вальса. Победу в нем одержала команда кадетского музыкального корпуса Института искусств. А приз зрительских симпатий достался юным жителям Прохладного.   https://t.me/vestikbr
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