«Ваше величество вальс»… В Нальчике состоялся кадетский новогодний бал.
Организовало его республиканское представительство Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил, притом впервые. На танцевальную площадку вышли около 50 пар. Среди выступавших – воспитанники кадетских классов из Баксанского, Терского, Прохладненского, Черекского районов и из Нальчика.
На балу провели и конкурс – на лучшее исполнение вальса. Победу в нем одержала команда кадетского музыкального корпуса Института искусств. А приз зрительских симпатий достался юным жителям Прохладного.
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