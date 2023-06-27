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В Нальчике состоялся финал первенства республики по футболу

В Нальчике состоялся финал первенства республики по футболу

27.06.2023 | 09:44
В столице Кабардино-Балкарии состоялся финал первенства республики по футболу среди юниоров 14-15 лет. Соревнования проходили на стадионе «Спартак». Организовала их Федерация футбола Кабардино-Балкарии, идею поддержали в Минспорте. За кубок и медали боролись ученики детских спортшкол    из разных районов республики – в целом больше трех с половиной сотен ребят. Из них сформировали 16 команд. После захватывающих баталий победителями были признаны воспитанники спортшколы при нальчикском «Спартаке». Следующий этап первенства состоится осенью. Будут состязаться футболисты до 13 лет.   https://t.me/vestikbr
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