В Нальчике состоялся финал первенства республики по футболу

В столице Кабардино-Балкарии состоялся финал первенства республики по футболу среди юниоров 14-15 лет. Соревнования проходили на стадионе «Спартак».
Организовала их Федерация футбола Кабардино-Балкарии, идею поддержали в Минспорте. За кубок и медали боролись ученики детских спортшкол из разных районов республики – в целом больше трех с половиной сотен ребят. Из них сформировали 16 команд. После захватывающих баталий победителями были признаны воспитанники спортшколы при нальчикском «Спартаке».
Следующий этап первенства состоится осенью. Будут состязаться футболисты до 13 лет.
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