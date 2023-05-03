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В Нальчике состоялся финал краеведческого конкурса «Гостеприимный Кавказ»

В Нальчике состоялся финал краеведческого конкурса «Гостеприимный Кавказ»

03.05.2023 | 09:29
В нем участвовали школьники из восьми регионов России. Турнир посвятили Году наставника и педагога, которым в России объявлен 2023-й. Проводят его Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» и республиканское отделение организации. Конкурс – уже седьмой по счету. Участники представили работы на темы: краеведение – в том числе мемориальное и литературное, история, туризм, этнография, лингвистика, культурология… Всего с докладами выступили около 200 школьников с первого по 11-й класс. Призерам в каждой номинации вручили награды.   https://t.me/vestikbr
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