В Нальчике состоялся финал фестиваля «Школьная весна»

Организовало его министерство по делам молодежи, притом впервые. К участию пригласили школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Всего их было около 400. Отборочные туры провели во всех муниципалитетах Кабардино-Балкарии. В результате в Нальчике собрались свыше трех десятков финалистов.
Цель фестиваля – сохранить культурно-нравственные ценности в молодежной среде, а также развить творческие способности участников. Свои таланты они демонстрировали в вокальном, танцевальном, театральном искусстве, инструментальной музыке и в оригинальном жанре. Впереди гала-концерт, на котором наградят победителей «Школьной весны».
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