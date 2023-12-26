В Нальчике состоялся ежегодный турнир по скалолазанию, в котором участвуют активисты Молодежного клуба Русскаого географического общества «Альтаир». Его посвятили Дню спасателя. Праздник сотрудники МЧС отметят уже завтра.
Григорий Акименко, увы, не добился желаемого результата, хотя быстро и ловко добрался до самого верха. Еще осенью он и представить не мог, что удастся преодолеть такую дистанцию, да и вообще – удержаться на стене.
В организации турнира участвовали противопожарно-спасательная служба республики и Минкурортов. Ну а действующие спасатели выступили в качестве судей. Перед началом состязаний они дали ребятам мастер-класс. Такие состязания «Альтаир» проводит каждый год.
