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В Нальчике состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии

В Нальчике состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии

07.12.2022 | 16:52
Подготовка к подписанию регионального соглашения о минимальной зарплате и к проведению детских новогодних торжеств – среди тем обсуждения на заседании Совета Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии. Состоялось оно сегодня в Нальчике. Но начали встречу с осмотра новогодней елки, которую установили в фойе Дома профсоюзов. На ней вместо традиционных игрушек – открытки с изображением элементов национальной культуры кабардинцев и балкарцев. Федерация собирается участвовать в проекте “Елки России”, благодаря которому сформируют уникальную коллекцию, вдохновленную художественными промыслами и ремеслами жителей страны. На самом заседании приняли бюджет Федерации профсоюзов на следующий год, обсудили план ротации членов Совета и другие организационные вопросы. Профсоюзы предлагают установить в республике минимальную зарплату в сумме двух минимальных размеров оплаты труда. А этот показатель в Кабардино-Балкарии на сегодня превышает 15 тысяч рублей... Фатимат Амшокова сообщила, что впервые за три последних года новогодние праздники для детей проведут очно и достаточно широко. Пригласят 12 тысяч ребят из семей, которым нужна помощь. На организацию торжеств направят семь миллионов рублей. Сказочные представления состоятся на двух площадках – в Музыкальном театре и в Государственном концертном зале.   https://t.me/vestikbr
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