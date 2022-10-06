В Нальчике состоялось заседание президиума Парламента КБР

Три с лишним десятка вопросов рассмотрели сегодня на заседании президиума парламента, в том числе проект закона “Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарии”.
Такая необходимость возникла потому, что республиканское законодательство следовало привести в соответствие с федеральным.
Помимо этого, парламентарии обсудили проекты российских законов и инициативы, поступившие от коллег из других регионов. Они, в частности, касаются государственной гражданской службы, экологической экспертизы, охраны здоровья граждан и рекламы.
Депутаты выслушали информацию профильных комитетов о проведении полевых работ в Кабардино-Балкарии и развитии вузов. Также на заседании решили наградить Почетной грамотой парламента представителей различных сфер жизни республики.
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