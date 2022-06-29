В Нальчике состоялось заседание Общественного совета при Парламенте КБР

Финансовый контроль – как одна из функций парламента… Об этом сегодня говорили на заседании Общественного совета при высшем законодательном органе республики.
Как отметили на встрече, за последнее время проводились слушания по исполнению бюджета Кабардино-Балкарии и территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Кроме того, парламентарии рассмотрели и утвердили отчет контрольно-счетной палаты КБР. Объем проверенных средств республиканской казны составил почти 6 млрд рублей. Как отметила спикер парламента Татьяна Егорова, работа депутатов, связанная с финансовым контролем бюджетных средств, не ограничивается лишь традиционными заседаниями.
В заключение общественный совет при Парламенте КБР рекомендовал законодателям уделить особое внимание вопросам увеличения доходов в республиканский бюджет.
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