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В Нальчике состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В Нальчике состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

22.12.2022 | 15:43
Вовремя обнаружить, что семья может оказаться в группе риска, и помочь ей выйти из сложной ситуации – такие задачи стоят перед структурами, которые отвечают за работу с несовершеннолетними. На встрече в Минпросвещении, которое вместе с Минтрудом курирует эту сферу, напомнили, что сейчас в регионе действуют два социально-реабилитационных центра – в Нальчике и в Урванском районе. Работают с детьми, которые нуждаются в особом внимании, и в Нартане – в пятой школе-интернате, где создали Центр социальной адаптации. Обратиться туда могут дети-сироты, а также выпускники специальных образовательных учреждений. Речь здесь идет о постинтернатном сопровождении. На заседании правительственной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассказали, что в новом году в республике намерены разработать программу сопровождения выпускников детских домов и интернатов. Делается это для того, чтобы создать для них более комфортные условия жизни.   https://t.me/vestikbr
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