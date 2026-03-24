В Нальчике состоялось заседание коллегии Минэкономразвития КБР

В Доме Правительства в Нальчике прошло заседание коллегии министерства экономического развития Кабардино-Балкарии. Участники заседания коллегии министерства экономического развития Кабардино-Балкарии подвели итоги работы за 2025-ый и определили основные направления деятельности на текущий год. Первый вице-премьер Муаед Кунижев подчеркнул, что сегодня республика демонстрирует наивысший уровень экономического развития за всю свою историю.
В числе основных задач, которые сегодня стоят перед профильным министерством – анализ и прогнозирование социально-экономического развития республики, развитие предпринимательской деятельности, повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие креативных творческих индустрий. В своем выступлении руководитель ведомства Борис Рахаев остановился на основных макроэкономических показателях 2025-го года.
На заседании также отмечено, что в числе приоритетов – увеличение доходов граждан. Председатель комитета парламента Кабардино-Балкарии по экономической политике, инновационному развитию, туризму и предпринимательству Заур Апшев отметил, что это позволит удержать квалифицированных специалистов и повысить уровень жизни граждан.
В завершение заседания разработали ряд рекомендаций. Они станут основой для дальнейшего экономического развития Кабардино‑Балкарии.
