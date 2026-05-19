В Нальчике состоялось внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних накануне состоялось в Нальчике. Безопасность в школах, индивидуальная работа с подростками из «группы риска», противодействие незаконным финансовым операциям с участием несовершеннолетних… Это лишь некоторые из острых тем, которые стоят сегодня перед педагогами и родительским сообществом. Актуальность возрастает еще и потому, что впереди летние каникулы. У детей много свободного времени, а значит, они больше и чаще могут попадать под влияние преступников в социальных сетях. Участники комиссии по делам несовершеннолетних подчеркнули, в республике действует ряд программ по профилактике правонарушений среди детей и молодежи. В их числе «Цифровая платформа многоканального мониторинга состояния обучающихся». Проект уже показывает хорошие результаты. Однако, в работе с платформой есть и сложности, отметили представители регионального управления Следкома. Эксперты предложили несколько вариантов решений. Говорили и о дополнительных мерах предупреждения преступлений среди несовершеннолетних. Инициативы еще раз проанализируют, обобщат и направят в заинтересованные ведомства.