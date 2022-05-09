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В Нальчике состоялось торжественное возложение к Вечному огню Славы

В Нальчике состоялось торжественное возложение к Вечному огню Славы

09.05.2022 | 11:34
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Мероприятие началось с минуты молчания. Отдать дань памяти офицерам и солдатам Кабардино-Балкарской Республики, не вернувшимся с фронтов, пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, члены Кабардино-Балкарского республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Совета ветеранов городского округа Нальчик. В церемонии возложения приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, руководители военизированных, правоохранительных ведомств и силовых структур, представители общественных организаций. Торжественные мероприятия в честь 77-летия Великой Победы сегодня проходят во всех городах и районах Кабардино-Балкарии. В 11 часов в столице республики начнется шествие «Бессмертного полка», которое в этом году проводится в привычном формате. Завершится программа празднования Дня Победы традиционным салютом.  
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