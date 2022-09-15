home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского фестиваля молодежи

В Нальчике состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского фестиваля молодежи

15.09.2022 | 22:30
Участники Северо-Кавказского фестиваля молодежи буквально в считанные минуты заполнили Атажукинский сад. В первую очередь гости возложили цветы к мемориалу “Вечный огонь славы”. После колонной прошли по столичному парку. Молодежный марш провели в поддержку Президента России и Российской армии под девизом “Солидарность! Единство! Патриотизм!”. По главной аллее прошли около 3 тысяч молодых людей. В руках у ребят государственные флаги страны. В целом фестиваль собрал в Кабардино-Балкарии свыше 4 с половиной тысяч человек из 10 субъектов России. Многие впервые в нашей республике. Накануне участники уже успели побывать в нескольких муниципалитетах, познакомились с культурой и традициями республики. А марш в поддержку президента страны и вооруженных сил России завершили на площади Абхазии, где прошло официальное открытие фестиваля. На сцену пригласили представителей делегаций. Композицию “Россия – Родина-мать”, исполнял которую народный артист КБР Амур Текуев, пели все вместе.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных