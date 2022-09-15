В Нальчике состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского фестиваля молодежи

Участники Северо-Кавказского фестиваля молодежи буквально в считанные минуты заполнили Атажукинский сад. В первую очередь гости возложили цветы к мемориалу “Вечный огонь славы”. После колонной прошли по столичному парку. Молодежный марш провели в поддержку Президента России и Российской армии под девизом “Солидарность! Единство! Патриотизм!”. По главной аллее прошли около 3 тысяч молодых людей. В руках у ребят государственные флаги страны. В целом фестиваль собрал в Кабардино-Балкарии свыше 4 с половиной тысяч человек из 10 субъектов России. Многие впервые в нашей республике. Накануне участники уже успели побывать в нескольких муниципалитетах, познакомились с культурой и традициями республики. А марш в поддержку президента страны и вооруженных сил России завершили на площади Абхазии, где прошло официальное открытие фестиваля. На сцену пригласили представителей делегаций. Композицию “Россия – Родина-мать”, исполнял которую народный артист КБР Амур Текуев, пели все вместе.