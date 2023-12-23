В Нальчике состоялось последнее заседание Общественной палаты КБР

В Общественной палате подводят итоги года. По словам её председателя Хазратали Бердова, за это период провели четыре пленарных заседания, 10 заседаний Совета, и около 90 раз встречались члены различных комиссий. Также в отчёте - круглые столы, экспертные обсуждения и другие дискуссии. В центре внимания находились самые злободневные вопросы, волнующие граждан.
Хазратали Бердов добавил, что наибольшее количество обращений, поступивших в 2023, связано с улучшением жилищных условий, уборкой мусора, начислением платы за услуги ЖКХ, благоустройством территорий, ремонтом трасс...
Докладчик отметил, что в течение года палата участвовала в общероссийских мониторингах, исследуя вопросы состояния дорожной сети, цен на лекарства, ситуацию в сфере молодежной политики и образования. На заседании говорили также об участии членов палаты в процессе проведения предстоящих выборов. В марте россияне определят, кто станет президентом, а на сентябрь намечены выборы депутатов парламента Кабардино-Балкарии.
О работе за год рассказали руководители Общественных палат муниципалитетов. Участники заседания наметили план на 2024. В завершение Хазратали Бердов вручил почетные грамоты большой группе активистов и поздравил всех с наступающим Новым годом.
