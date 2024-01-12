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В Нальчике состоялось первое в новом году заседание Правительства КБР

В Нальчике состоялось первое в новом году заседание Правительства КБР

12.01.2024 | 16:57
В самом началепредседатель правительства Алий Мусуков отметил, что 23-й год был насыщенным, министры работали в усиленном режиме и выполнили практически все, что наметили. На заседании говорили о том, как достичь показателей программы развития Северо-Кавказского округа, а также о соглашении, которое правительство собирается заключить со Всероссийской федерацией самбо. И здесь же провели церемонию награждения: Почетную грамоту правительства Кабардино-Балкарии вручили депутату Госдумы Зауру Геккиеву – за вклад в социально-экономическое развитие республики и укрепление межнациональных культурных связей.   https://t.me/vestikbr
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